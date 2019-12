Kritiek op Europese Commissie: ‘Green Deal blijft dweilen met de kraan open’

Drie jaar cel voor man die high van de ketamine moeder (35) doodreed in Amsterdam

14:47 De 25-jarige Mees B. die eind augustus de 35-jarige Luce Tchouane aanreed in de Eerste Oosterparkstraat, is veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook is de man voor vijf jaar zijn rijbewijs kwijt.