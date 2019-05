Kritiek op beroepsgeheim: ‘Waarom weegt het recht van de patiënt zwaarder?’

Peter Verhagen is ervan overtuigd dat zijn moeder Tineke, ook wel beschouwd als een van de ‘Parniassiadoden’, geen natuurlijke dood is gestorven. Maar Tineke’s zoon merkt dat het medisch beroepsgeheim een grondig onderzoek daarnaar in de weg zit. Verhagen gelooft dat Tineke -net als een reeks andere slachtoffers- op mysterieuze wijze is omgekomen in en om het terrein van de ggz-instelling Parnassia in Den Haag, maar inzage in het dossier van een patiënt die meer zou weten, kreeg de politie niet. De rechter oordeelde dat het beroepsgeheim hier zwaarder weegt.