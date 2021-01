Kritiek is prima, maar je blijft van journalisten af (en van hun spullen)

achter de schermenDe hoofdredactie beschrijft wekelijks waar de AD-redactie mee bezig zijn. Deze keer: Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio, over de eerste aangifte van 2021. En dan hebben we het niet over de belasting.

Volledig scherm Paul van den Bosch. © AD Voor verslaggever Jorina Haspels van onze redactie AD Haagsche Courant begon 2021 op het politiebureau. Zij en wij deden aangifte. Op Oudejaarsdag werd zij bedreigd en geïntimideerd in de wijk Duindorp, waar een aangekondigde ‘demonstratie’ veel weghad van een straatfeest zonder Corona-regels.



Haspels beschreef zelf in een verhaal hoe dat ging.



,,Een man met bier in zijn hand, en een reserve in zijn kontzak, loopt op deze verslaggever af. Met grote passen. Hij zet haar klem. Achter haar staan nog meer mensen. ‘Jij bent van het AD, toch? Wat filmde jij? Mag ik jouw telefoon? Ik wil jouw telefoon. Krijg ik die niet? Geef mij je telefoon! Als er ook maar iets uitlekt van wat je filmde, weet ik je te vinden,’ zegt hij onder meer.’’

Quote ‘Jij bent van het AD, toch? Wat filmde jij? Mag ik jouw telefoon? Ik wil jouw telefoon’ Een feestvierder in Duindorp probeert AD-verslaggever Jorina Haspels te intimideren ,,Uit de achterhoede komt de man in de groen geruite blouse tevoorschijn. Zijn gezicht is vuurrood. Staat strak. Tot een paar centimeters komt hij dichtbij. ‘Ik wil jou nooit meer hier zien.’ Hij duwt. Blijft met schouder duwend meelopen. Dreigt. Intimideert. Als je je nog een keer in de wijk vertoont, ben jij voor mij.’’



Een dag eerder had zij juist nog een artikel gepubliceerd over de sfeer in Duindorp, dat door de inwoners was veranderd in een kerstdorp vol lichtjes en met kinderactiviteiten.

Heel bóós

Haspels was na Oudejaarsdag vooral heel boos dat zij haar werk niet kon doen. Over onze verhalen wordt regelmatig geklaagd - door lezers, door betrokkenen. Soms onterecht, soms hebben klagers een punt of helemaal gelijk. Dat hoort erbij. Journalistiek voltrekt zich in het volle zicht van het publieke oog. De woorden en beelden die wij gebruiken doen ertoe, daar moeten we scherp op zijn. Maar je blijft van ons af. Je laat journalisten werken waar ze dat mogen. En je blijft ook van hun apparatuur af, wat de activist en aspirant-omroepbaas Akwasi nog maar eens aan zijn verstand moet worden gebracht. Hij beëindigde voor de jaarwisseling een radio-interview met de EO door - na een paar kritische vragen - de laptop van de journalist te pakken en weg te lopen.

Woorden hebben gewicht

In Den Haag was raadslid (en kandidaat-Kamerlid) Richard de Mos het na het Duindorp-incident met ons eens, bleek uit een van zijn tweets op 2 januari: ,,Het bedreigen van journalisten is zeer fout: die moeten, ook bij verschil van mening, altijd in vrijheid hun werk kunnen doen.’' We hadden niet de indruk dat De Mos daar anders over dacht, maar het is lovenswaardig dat hij het even op digitaal papier zette. De politicus is populair in Duindorp, zijn woorden hebben gewicht.

Voor politici is vrijheid van drukpers en meningsuiting niet alleen handig als het hen uitkomt. En reken maar dat het hen de komende weken goed uitkomt. De verkiezingen komen eraan. ‘Woorden doen ertoe’, las ik in een advertentie van D66 bij ons; een citaat van lijsttrekker Sigrid Kaag.

Quote Niels Klaassen van het AD werd geen journalist genoemd maar een ‘kabi­netsme­de­wer­ker’ Paul van den Bosch Het is verleidelijk te wijzen op de Verenigde Staten waar president Trump met een pikhouweel vier jaar de democratie te lijf ging en daarbij een groot deel van de media tot ‘vijand van het volk’ bestempelde. Daarmee nam hij het risico dat zijn achterban woorden in daden omzette. Journalisten en hun apparatuur werden deze week aangevallen bij de volkse stormloop op het parlement.



Maar ook in ons land doen woorden ertoe. Bij de presentatie van de partij VSN was deze week één verslaggever: Niels Klaassen van het AD. Hij werd daar geen journalist genoemd maar een ‘kabinetsmedewerker’. En ook de dreigende toon en taal van Akwasi tegenover de EO-interviewer is stuitend.

‘Fake news’

Het deed me plots terugdenken aan een discussie die wij twee jaar geleden voerden met de woordvoerder van de Haagse burgemeester Pauline Krikke. De gemeenteambtenaar had een AD-verhaal in een tweet afgedaan als ‘fake news’. We waren het niet eens over de feiten.

Maar om dan de beladen term fake news (bewuste misleiding dus eigenlijk) te gebruiken? Het lijken slechts twee woordjes. Maar als een woordvoerder van de burgemeester die gebruikt, heeft het een diepere lading. Daarom wilden wij weleens weten of burgemeester Krikke het zelf ook fake news vond. De tweet werd snel verwijderd. Die twitteraar van toen zag ik deze week ineens terug in een documentaire. Als een van de adviseurs bij de D66-lijsttrekker.

Woordkeuze van iedereen doet ertoe, ongeacht politieke kleur en functie. We blijven er scherp op, uiteraard ook op onze eigen woorden.