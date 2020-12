Kritiek experts op oproep Kuipers en Gommers: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’

Twee aanhoudingen Het bleef één avond rustig, nu is het opnieuw raak: ondanks noodveror­de­ning autobrand in Veen

29 december Noodverordening of niet, de inwoners van Veen laten zich niet tegenhouden als het om het in stand houden van een jarenlange traditie gaat. Zondag bleef het rustig, maar maandagavond is het opnieuw raak. Een auto brandt uit op de beruchte kruising van de Witboomstraat, twee mannen werden aangehouden.