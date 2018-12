Kritiek binnen politie over aanhouding Michael P.

Binnen de politie is onvrede ontstaan over de manier waarop Michael P., de moordenaar van Anne Faber, vorig jaar is gearresteerd. Meerdere politiemensen hebben kritiek geuit, blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche, zo meldt RTL Nieuws .

Uit een 578 pagina's tellend onderzoek blijkt dat zowel vanuit het verhoorteam als vanuit het arrestatieteam kritische opmerkingen zijn gemaakt over de gang van zaken.

Het ongenoegen van het arrestatieteam richt zich met name op de aanhoudingsstrategie van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat bij de aanhouding onmiddellijk aan Michael P. werd gevraagd waar Anne Faber was. Daarmee was de teamleider van het arrestatieteam het niet eens, schrijft RTL Nieuws.

Daarbij kreeg het arrestatieteam van het OM te horen dat het niet nodig was om P. op zijn zwijgrecht te wijzen en dat ze de toestemming kregen hem ‘stevig beet te pakken’ bij zijn arrestatie. Deze ongebruikelijke instructies zorgden voor verbazing bij de teamleider.

Gebroken schouder

Ook bij het verhoorteam heerste ontevredenheid. P. liep tijdens het transport na zijn arrestatie een gebroken schouder op in de transportbus. Volgens één van de verhoorders maakte dat het verhoor er niet gemakkelijker op. Voor hen een kwalijke zaak, omdat er op dat moment nog hoop was dat Anne Faber in leven zou zijn. Dat bleek echter niet het geval. Na twee dagen vertelde Michael P. waar zij begraven lag.

RTL Nieuws meldt dat het OM het betreurt dat de stukken openbaar zijn gemaakt, maar onthoudt zich van een inhoudelijke reactie omdat de zaak zich nog onder de rechter bevindt.

Veroordeling