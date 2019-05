Krijg ik een serieuze aandoening? Zo betrouwbaar is een dna-zelftest

Mijn dna-monsters zijn nog niet op de post, of ik heb mezelf al beter leren kennen. Gisteren heb ik met wattenstaafjes in mijn mond geschraapt. Vandaag ploeg ik met hondenpoepzakjes om de handen door een prullenbak vol luiers en koffiedrab omdat ik per ongeluk een van de vele registratiecodes heb weggegooid. Eenmaal opgeduikeld, stuur ik mijn buisjes naar vier firma’s die meer over mijn identiteit beloven te onthullen: Analyse Me, iGene, DNA is You en DNAHealthtest.