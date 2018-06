Krakers van vluchtelingengroep We Are Here moeten pand Amstelveen direct uit

Burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen besliste vorige week al dat de krakers uiterlijk 12.00 uur vandaag weg moeten uit het pand. De groep spande een kort geding aan om de voorgenomen ontruiming te voorkomen, maar ze kregen dit keer geen gelijk.



De rechter woog in zijn beslissing de verstoring van de openbare orde mee, mede door de diverse zogenoemde vergiskraken die de groep eerder pleegde. ,,Het geeft onrust en gedoe. Mensen worden in hun woonbelangen geschaad en dit soort acties trekt tegenacties en reacties aan van derden.''



We Are Here kraakte op 5 juni het leegstaande kantoorgebouw aan de Groen van Prinstererlaan in Amstelveen. De gemeente liet direct weten dat de krakers niet welkom waren en de eigenaar van het pand deed aangifte. Daarop kondigde het Openbaar Ministerie een ontruiming aan.