Krakend hout en overal glasgerinkel: binnen kwartier zorgde tornado voor enorme chaos

video's Rut­te-bedreiger Yavuz O. tegen politie: ‘Als ik een wapen had gehad, had ik het gedaan’

20 oktober Yavuz O. (22) chatte maandenlang in het openbaar over het vermoorden van politici en premier Rutte in het bijzonder. ,,Als ik een wapen had gehad, had ik het gedaan", zei hij daarover in een verhoor tegen de politie.