Kou nog niet weg, het gaat weer vriezen

Update Ex-militair Melvin B., die met ploertendo­der op politie­paar­den insloeg, moet de cel weer in

8 april De man die op 17 januari tijdens ‘coronarellen’ op het Museumplein met een ploertendoder op politiepaarden insloeg, moet de cel weer in. De politierechter in Amsterdam veroordeelde hem vanmiddag tot zes maanden cel waarvan drie voorwaardelijk, laat een woordvoerder van de rechtbank weten. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie.