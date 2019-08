Kosten dagje uit met het gezin rijzen de pan uit

Gezinnen moeten voor een dagje weg steeds dieper in de buidel tasten. De prijzen voor musea en dierentuinen zijn in vijf jaar tijd met maar liefst 17 procent gestegen. Kaartjes voor attractieparken en evenementen kosten 14 procent meer. Ter vergelijking: in diezelfde periode stegen de gemiddelde prijzen voor uitgaven van consumenten met zeven procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De stijgende kosten gelden voor veel dagjes uit. Ook bij de entree voor evenementen, bioscopen, theaters en concerten is de consument duurder uit. In 2016 bezochten 21 miljoen mensen Nederlandse attractieparken. Het aantal bezoekers steeg sinds 2010 ieder jaar. Vorig jaar bleek al dat een gezin (vier personen) in pretparken in Nederland, België en Duitsland gemiddeld een bedrag van 122,87 euro kwijt is aan een dagje uit. Dat is exclusief parkeerkosten en uitgaven voor versnaperingen.

Gat in begroting

Een dagje weg met het gezin slaat een behoorlijk gat in de begroting. Los van eventuele kortingsacties kost een ticket voor de Efteling bijvoorbeeld veertig euro per persoon (tot 3 jaar gratis), Tickets voor Drievliet gaan weg voor 22,50 euro per bezoeker. Walibi rekent prijzen variërend van 27 euro tot 33,50 euro per persoon. Kaartjes voor dierentuin Wildlands gaan tot 27,50 euro per persoon.

Quote De prijzen gaan omhoog, maar er wordt ook meer geboden Kees Klesman, Club van Elf Directeur Kees Klesman van de Club van Elf, een samenwerkingsverband van 23 grote dagattracties, zet vraagtekens bij het onderzoek. ,,Het CBS meet de gepubliceerde toegangsprijs, maar je moet ook kijken naar online prijzen en promotie-acties, dan is de prijs al lager. Wij weten dat heel veel mensen met een promotie-kaart komen. Misschien geven ze daardoor in de praktijk wel minder uit dan die onderzochte prijsstijging.’’



Klesman benadrukt dat de gemeten kostenstijging ook een andere kant heeft. ,,Het is van belang om te kijken hoe onze kosten zijn gestegen. Elk bedrijf is anders. Neem bijvoorbeeld Diergaarde Blijdorp, die dierentuin heeft enorm veel onderhoud aan verblijven en gebouwen, dat zijn ook nog eens gebouwen die op de monumentenlijst staan. Wildlands in Emmen is open gegaan met enorme investeringen. De prijzen gaan omhoog, maar er wordt ook meer geboden.’’

Terugverdienen

Volgens Klesman is dit voor attractieparken niet anders. ,,Kijk bijvoorbeeld eens naar Walibi, daar staat nu een nieuwe achtbaan en dat kost gewoon heel veel geld. De mensen willen toch steeds iets nieuws en het moet ook veilig blijven. En we moeten het wel ergens terugverdienen.’’

De directeur van de gezamenlijke parken meent dat het CBS ‘appels met peren’ vergelijkt. ,,Voor boodschappen worden de prijzen in de schappen gemeten, maar voor parken heb je gewoon andere online prijzen. Ze hadden moeten kijken naar wat de mensen daadwerkelijk betalen.’’ Klesman snapt dat de prijzen aan de kassa voor mensen met een kleine beurs fors lijken. ,,Maar die mensen kopen ook geen kaarten voor de volle mep. Die gaan op zoek naar kortingen en betalen misschien maar de helft.’’

Kostenpost

Volgens Marion Weijers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijft een gemiddelde prijs van ruim 122 euro voor een dagje uit een behoorlijke kostenpost. ,,Het blijft een fors bedrag. Zeker voor veel mensen met een krappe beurs. We hebben op onze website wel goedkopere alternatieven. Er zijn bijvoorbeeld gemeentes die gratis uitjes organiseren. Wij adviseren altijd om zaken vooruit goed te plannen en om inderdaad te kijken naar kortingen. Neem zelf ook eten en drinken mee en zorg dat je een budget hebt voor een ijsje voor de kinderen.’’