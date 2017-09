Korpsleiding en politiek schoten tekort in financieel toezicht politie

Bestuursbeurs Vindicat gestopt na wangedrag in restaurant

11:36 De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen weigeren dit schooljaar bestuursbeurzen te verstrekken aan bestuursleden van de in opspraak geraakte studentenvereniging Vindicat. Recent wangedrag bij restaurant Sushi Mall in Groningen is de druppel die de emmer deed overlopen.