Kopstuk OM geschorst vanwege jarenlang ontkende liefdesrelatie

Volgens de gedragscode voor ambtenaren hadden de twee de relatie moeten melden. Van Nimwegen was als PG enkele jaren de leidinggevende van Bloos en was ook verantwoordelijk voor haar benoeming als hoofd van het Functioneel Parket.



Het College van Procureurs-Generaal, de hoogste top binnen het OM, is ‘te terughoudend omgegaan met de geruchten over deze relatie’, aldus de commissie. Bovendien blijkt dat de aanbesteding van recruitment software bij het Openbaar Ministerie niet volgens de regels is verlopen. De aanbesteding werd gegund aan het bedrijf van de zwager van Marc van Nimwegen. Ook zijn jongere zus was daar werkzaam.



Van Nimwegen zei eerder geen bemoeienis te hebben gehad bij die gunning, maar volgens Fokkens is dat onjuist: ‘De Commissie acht aannemelijk dat betrokkene 1 (met wie Van Nimwegen wordt bedoeld, red.) de keuze voor het bedrijf van zijn zwager heeft bevorderd.’



In een reactie noemt OM-voorzitter Gerrit van der Burg de conclusies van de commissie ‘bijzonder pijnlijk’. ,,Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan.” De collegevoorzitter zegt ‘serieus te hebben overwogen om op te stappen’, maar heeft besloten dat niet te doen.