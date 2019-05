Koppen rollen door crisis Politieacademie

Om de crisis bij de Politieacademie aan te pakken gaat de bezem door het bestuur. Directeur Leon Kuijs vertrekt, net als hoofd bedrijfsvoering Dineke Oldenhof. Er is ‘onvoldoende chemie’ in de top.

Een intern onderzoek naar het functioneren van het bestuur trekt een pijnlijke conclusie: er is ‘onvoldoende chemie tussen de bestuurders van de Politieacademie om de besturing van de Politieacademie werkbaar, functioneel en effectief te laten zijn.’ Vrijwel alle ondervraagden zeiden dat er personele wijzigingen in de top nodig waren.

Daarom vertrekt in de loop van dit jaar directeur Leon Kuijs. Dineke Oldenhof wordt op korte termijn vervangen door een interim-bestuurder. ,,De maatregelen zijn ingrijpend maar onvermijdelijk”, zegt Leonard Kok, lid van de korpsleiding. ,,De Politieacademie heeft in deze belangrijke fase een leidinggevend team nodig waarmee de uitdagingen voor de toekomst voortvarend kunnen worden opgepakt.”

Machtspelletjes

Het botert al langer niet tussen de top van de Politieacademie en de politietop. In een kritisch rapport dat in maart aan de Tweede Kamer werd gestuurd, werd al gesteld dat de onderlinge relatie ‘weinig warm’ was. Macht en de eigen positie gaan vaak vóór het gezamenlijke en publieke belang, aldus het rapport.

Maar ook op de werkvloer van de Politieacademie, de instantie die nieuwe agenten en politiespecialisten opleidt, is de onrust groot. Vorige maand publiceerde deze krant een brandbrief waarin bezorgde docenten problemen opsommen als een docententekort, ziekteverzuim en gebrekkige faciliteiten.

Quote Sommige weken hebben we meer vrij dan les Student , Politieacademie

Docenten zeggen 50 procent meer uren te maken dan in hun contract staat. En door een gebrek aan docenten vallen er gaten in de lesroosters. ,,Sommige weken hebben we meer vrij dan les’', aldus een student. Bovendien hebben enkele locaties een gebrek aan leslokalen, sportfaciliteiten en computers voor de leerlingen. Soms wordt er noodgedwongen les op de gang gegeven.

Gaten dichtlopen

Door de personele tekorten worden docenten gevraagd de gaten dicht te lopen, zegt Leen Spoor van de politievakbond NPB. ,,Ook in vakken waar ze helemaal niet voor zijn opgeleid. We krijgen meldingen van wetenschappelijk opgeleide docenten, die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in opsporingsbevoegdheden, maar nu verkeerslessen moeten geven.”

Eén van de grootste zorgen op de Politieacademie is of het HBO en Wetenschappelijk Onderwijs de vereiste accreditatie behouden. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die opleidingen controleert op onderwijskwaliteit, is nog niet met een definitief oordeel gekomen, maar in een interne nieuwsbrief van de academie wordt al gesproken over ‘een herstelplan’.

Terwijl al deze problemen spelen, moet de academie snel zien te groeien. Om het vergrijzende politiekorps aan te vullen, moet de academie de komende jaren meer agenten opleiden. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom willen dat de Politieacademie elk jaar 5 procent meer agenten aflevert. In 2023 moeten 2673 agenten van de academie komen, 480 meer dan dit jaar.

Tekortkomingen

Om die groei aan te kunnen, hebben korpsleiding en de Politieacademie afgesproken dat er extra docenten komen op alle zes de opleidingslocaties. De Politieacademie krijgt er 2 miljoen euro, oplopend naar structureel 16 miljoen euro in 2022, extra bij zodat zij extra docenten kan aannemen en de huisvesting uit kan breiden met een extra locatie in Leusden. In totaal komen er in het hele land tot 2024 circa 150 docenten bij.

Het eerder genoemde rapport aan de Kamer is ook kritisch over de geplande groei van de academie. De manier waarop de vraag naar nieuwe agenten wordt berekend, vertoont ‘flinke tekortkomingen’.