Koningspaar leeft mee met slachtoffers van cycloon Idai

Politie Utrecht bevestigt: vluchtauto niét gekaapt vooraf­gaand aan aanslag

15:23 De rode Renault Clio die maandag door Gökmen Tanis als vluchtauto is gebruikt, is niet al voorafgaand aan het schietincident buitgemaakt elders in Kanaleneiland. De auto is meegenomen in de directe omgeving van het 24 Oktoberplein.