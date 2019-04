Koningsdag wordt nat en koud (maar er is hoop)

De verjaardag van de koning is dit jaar waarschijnlijk wisselvallig en aan de koele kant. ,,Vanaf vrijdag krijgen we met een lagedrukgebied te maken, dat voor meer bewolking en ook diverse buien gaat zorgen’’, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Zaterdag trekt dit lagedrukgebiedje waarschijnlijk over of vlak langs Nederland, waardoor we allesbehalve stabiel weer krijgen.

,,Dat er op veel plaatsen neerslag gaat vallen op Koningsdag lijkt inmiddels zeker. De grote vraag is alleen hoe laat de meeste neerslag valt. Hiervoor zijn we sterk afhankelijk van de precieze koers en timing van het lagedrukgebiedje.’’

Volgens Weerplaza valt de regen in het meest gunstige scenario in de vroege ochtend en late avond en blijft het overdag bij een enkele bui. Er is dus nog hoop op redelijk weer. ,,Maar zit het tegen, dan kan het zomaar een tijdlang wisselvallig zijn met regen en aan zee ook veel wind.’’

Echt warm was het de afgelopen jaren sowieso niet tijdens Koningsdag. De hoogst gemeten temperatuur was 15,3 graden, tijdens de eerste editie van Koningsdag in 2014. De kans is vrij groot dat we dit jaar onder die waarde blijven. Momenteel wordt een maximumtemperatuur van ongeveer 13 graden verwacht.

Koningsnacht

Ook vrijdag, als het koningsnacht is, moet rekening worden gehouden met een bui. Het weerbeeld ziet er wel íets beter uit dan zaterdag, al is het nog steeds zeer wisselvallig. ,,In de loop van vrijdagnacht neemt de kans op een bui meer toe”, vertelt weerman Raymond Klaassen. ,,Laten we vooropstellen dat koningsnacht geen mooie lente-avond wordt. Vanaf het zuid-westen nemen de buien toe, in het noordwesten is meer kans op droge perioden.”

Warm wordt het ook niet, met temperaturen van rond de 10 graden, en ‘s nachts een minimumtemperatuur van 7 graden. ,,Ook waait er een vrij stevige wind. We raden mensen aan zich warm aan te kleden, zeker als ze al vroeg op een kleedje gaan zitten.”

Ondanks de slechte voorspellingen kunnen er regionaal nog veel verschillen zijn, waardoor er zeker kans is op droge perioden. Er is dus nog hoop!