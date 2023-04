Koningsdag blijft droog, maar trek oranje trui aan

Twee nieuwe hoofdredac­teu­ren voor De Telegraaf, ondanks bezwaren van de redactie­raad

Esther Wemmers en Kamran Ullah zullen per 1 juni hoofdredacteur Paul Jansen opvolgen bij De Telegraaf. Dat meldt het Mediahuis, eigenaar van de krant, in een persbericht. In een interne mail aan personeel schrijft de redactieraad van de krant dat de benoemingen ‘ondanks bezwaren’ van de raad tot stand zijn gekomen