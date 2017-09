Koningin Máxima ongedeerd na aardbeving in Mexico

Koningin Máxima bevindt zich in het door een zware aardbeving getroffen Mexico maar is ongedeerd. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd weten aan deze krant.

De koningin bevindt zich in Mexico-Stad. De aardbeving met een kracht van 8.0 op de Schaal van Richter vond plaats voor de zuidkust van het Midden-Amerikaanse land maar was voelbaar in de hoofdstad. Gebouwen begonnen om 23.49 uur plaatselijke tijd te trillen waarop mensen in paniek de straat op vluchtten.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst vliegt de vorstin vandaag volgens planning terug naar Nederland. Koningin Máxima bezocht de Mexicaanse hoofdstad als adviseur van de Verenigde Naties. Ze is sinds 2009 speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). In die hoedanigheid adviseert de koningin de secretaris-generaal van de VN en zet ze zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen - met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven - toegankelijk te maken.

Inclusieve Financiering

De koningin was vorig jaar juni ook in Mexico-Stad voor de officiële lancering van het Nationaal beleid voor Inclusieve Financiering. Dat heeft als doel om alle Mexicanen toegang te geven tot de financiële systemen. Dit biedt hen de mogelijkheid controle te houden over hun spaargeld en te betalen voor diensten via elektronische betalingssystemen.