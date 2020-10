Koning Willem-Alexander naar Griekenland voor vakantie: ‘Echt het verkeerde signaal’

Het vasteland van Griekenland, waar het vakantiehuis staat, heeft weliswaar code geel. De Griekse eilanden hebben code oranje. ,,Ze houden zich aan alle coronamaatregelen en aan het reisadvies’’, aldus ingewijden. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dat, maar wil er verder niks over kwijt. De koning heeft een vakantiehuis in Griekenland. Of zijn gezin mee is gereisd, is niet bekend. Het kabinetsadvies is om niet naar oranje gebieden te reizen. Deze week maakte het kabinet zelfs bekend extra maatregelen te nemen om mensen te ontmoedigen te gaan.

‘Verkeerde signaal’

Hoewel de reis dus binnen de regels valt, klinkt irritatie in de Tweede Kamer. ,,Als de koning nu op vakantie gaat is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland’’, vindt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, die opheldering wil van premier Rutte. ,,De regering vraagt mensen om zoveel mogelijk thuis te blijven en af te zien van allerlei dingen waar ze naar uitgekeken hebben’’, gaat hij verder. ,,Dan helpt het niet als er berichten opduiken de koninklijke familie het vliegtuig naar Griekenland pakt.’’



Kamerlid Joost Sneller van regeringspartij D66 noemt het ‘onverstandig en onbegrijpelijk’ dat de koning naar Griekenland is gereisd. Juist gezien de ‘voorbeeldfunctie’ die het staatshoofd heeft, had hij gehoor moeten geven aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk ‘in je eigen omgeving te blijven’.



,,De koning voelt de tijdgeest niet goed aan’’, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. ,,Dit is geen gelukkige keus van de koning. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Ik vind dat Rutte de koning had moeten weerhouden.’’



Vicepremier Hugo de Jonge werd vanmiddag na afloop van het kabinetsberaad al ondervraagd over de veronderstelde herfstvakantie. Daar liet hij weten dat het reisadvies voor elke Nederlander hetzelfde is. Ook voor de koning.