Koning weer terug in Nederland na omstreden vakantietrip

Hoewel het regeringstoestel, waarmee de Oranjes gisteren nog naar Griekenland vlogen, de hele dag beschikbaar was, kwamen de koning en koningin dus met een ‘gewone’ KLM-vlucht terug. Of ze de rest van de herfstvakantie thuis op paleis Huis ten Bosch in Den Haag doorbrengen of elders in het koninkrijk, is niet duidelijk. Evenmin is helder of de drie dochters van het koninklijk paar mee naar Griekenland waren gereisd. Willem-Alexander en Máxima lieten vrijdagavond in een verklaring weten dat zij hun vakantie zullen onderbreken.