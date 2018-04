Koning populairder dan ooit

Stil in straat van dodelijke schietpar­tij in Schijndel, onderzoek loopt nog

10:11 Het is stil in de Aagje Dekenstraat in Schijndel (Noord-Brabant). In de straat in de luxe Schijndelse wijk werd rond 19.15 uur een man doodgeschoten. ,,Ik grapte nog: 'ze zijn aan het schieten''', zegt een buurman, die vroeg op de ochtend als een van de weinigen in de straat is.