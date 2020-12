Koning pleit voor nuance in coronadebat: ‘Moe van de manische meningenmachine’

kersttoespraakDe kersttoespraak van koning Willem-Alexander stond volledig in het teken van corona. Volgens het staatshoofd kunnen we slecht tegen onzekerheid en zorgt het virus voor tegenstellingen in de samenleving. ,,Moe van de manische meningenmachine? En denkt u dan: ik ben blijkbaar een buitenbeentje? Dat bent u niet.’’

Volledig scherm Kersttoespraak van koning Willem-Alexander, opgenomen in de Chinese Zaal van paleis Huis ten Bosch. © paul tolenaar/RVD

Dat zei koning Willem-Alexander vanuit zijn woonpaleis Huis ten Bosch. Hij hield zijn traditionele kersttoespraak deze eerste kerstdag vanuit de Chinese Zaal.

Zoveel gezichten, zoveel persoonlijke verhalen. De koning refereerde naar het zware werk van een verpleegkundige in Zwolle, naar studenten in Breda, snakkend naar het gewone leven. En de productieleider van het Shakespearetheater uit Diever die hem vertelde over dat lege gevoel: ‘Dan zit je thuis en dan denk je: vanavond zouden we Midzomernachtsdroom gespeeld hebben.’”

Dit is dan ook niet het kerstfeest waarop we hadden gehoopt, concludeerde Willem-Alexander. ,,Allemaal hebben we plannen moeten aanpassen. In huiskamers, overal in Nederland, blijven stoelen leeg. Mensen met een droom die is geknapt, mensen die zich eenzaam voelen en niet weten waar ze het zoeken moeten. Mensen die het gevoel hebben niet goed te weten wat ze moeten doen. We kunnen niet zonder liefhebbende blik of omhelzing.’’ Het hart van de koning gaat uit naar al die mensen wier bestaan overhoop gegooid is. ,,Mensen met een droom die geknapt is. Ondernemers die hun gezonde bedrijf zien kapseizen. Mensen die zich eenzaam voelen en niet weten waar ze het zoeken moeten. Bodemloos is het verdriet van iedereen die een dierbare heeft verloren - door COVID of welke oorzaak dan ook - en het gevoel heeft niet goed afscheid te hebben kunnen nemen.’’

Vallen en opstaan

De koning bedankte iedereen die met vallen en opstaan zich aan de voorschriften heeft gehouden. ,,De coronapandemie maakt het allerbeste in ons wakker. Verantwoordelijkheidsgevoel. Medeleven. Kameraadschap. Hulpvaardigheid. Solidariteit. Maar ze confronteerde ons ook met de scherpe en ongemakkelijke kanten van onszelf en de samenleving.’’

Momenten van ongeduld en onrust. Iedereen zal het volgens de koning herkennen. ,,Het zijn begrijpelijke gevoelens. Je wilt je vertrouwde leven eindelijk weer eens terug.’’

Maar er zijn volgens Willem-Alexander ook ongemakkelijke kanten van onszelf in de samenleving: onbegrip en ongeduld. ,,Onzekerheid: we kunnen er slecht mee omgaan. We gaan er automatisch vanuit dat alles in het leven beheersbaar is, maar dit niet.’’

Twijfel

We leven volgens Willem-Alexander in een tijd dat wordt verwacht dat je stelling neemt: wij of zij. ,,Maar wat als je het even niet weet? Als je twijfelt? Misschien voelt het wel vervelend om steeds partij te moeten kiezen over kwesties waar dagelijks over wordt getwist. Misschien bent u moe van de manische meningenmachine en denkt u: ik ben een buitenbeentje. Dat bent u niet! Ook de zachte stemmen verdienen het gehoord te worden. Juist in deze tijd is vergeving onverminderd heilzaam. We zijn niet geschapen om elkaar te haten. Heb geduld, de zon komt terug. Het licht keert terug. ‘Midzomernachtsdroom’ zal weer gespeeld worden. We zullen elkaar weer kunnen ontmoeten en omhelzen.’’

Op sociale media wordt de achtste toespraak van de koning over het algemeen positief ontvangen. Veel mensen vinden het goed dat hij verwijst naar ‘het stille midden’ en dat het niet erg is om het af en toe niet te weten of te twijfelen. Toch werd er ook gerefereerd naar de omstreden vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland, afgelopen oktober. ‘Terwijl ik met ontzag zit te luisteren naar de kersttoespraak, probeer ik niet te denken aan zijn recente vakantie in Griekenland. Woorden zijn goed, daden zijn beter. Zeker gezien de voorbeeldfunctie van de koning.’

Koningshuisverslaggever Jeroen Schmale besprak de kersttoespraak van Willem-Alexander in de onderstaande video: