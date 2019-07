Koning: Gesprek met Saoedische prins was belangrijk voor mijn vrouw

Koningin Máxima ging zelf niet in op vragen over haar ontmoeting met de Saoedische kroonprins Bin Salman. De koningin stelde dat president Rutte en minister Blok (Buitenlandse Zaken) er al het nodige over hebben gezegd. Koning Willem-Alexander zei niet verrast te zijn door de foto van de ontmoeting, die naar buiten kwam. ,,Dat was vooraf doorgenomen.'' Hij noemde het verder fantastisch dat Rutte en Blok de ministeriële verantwoordelijkheid hebben gepakt na de ophef.



Máxima kreeg onlangs veel kritiek, nadat ze een ontmoeting had met de Saoedische kroonprins Bin Salman. De koningin sprak de omstreden prins tijdens de G20-top in Japan. Het gesprek ging over microkrediet en het helpen van vrouwen om ondernemingen op te zetten. De moord op de Saoedische journalist Khashoggi, waar het Saoedische regime verantwoordelijk voor wordt gehouden, kwam daarbij niet ter sprake. VN-rapporteur Agnes Callamard noemde dat ‘meer dan teleurstellend’. Ook in de Tweede Kamer was veel kritiek.