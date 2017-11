Koning bij pleidooi voor betere seksuele voorlichting

Er is in Nederland nog genoeg werk aan de winkel op het gebied van seksuele voorlichting. Dat concludeerden experts tijdens de viering van het jubileum van kenniscentrum Rutgers, in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander.

Nu Rutgers 50 jaar bestaat presenteert het kenniscentrum een reeks nieuwe voorlichtingsvideo's. Daarin wordt onder meer seksueel geweld aan de kaak gesteld. De video's zijn vanmiddag op een jubileumdag in Utrecht gepresenteerd aan de koning, die daarna met experts in gesprek ging.

Hoewel in Nederland de afgelopen 50 jaar talloze taboes zijn doorbroken, concludeerden experts tijdens de viering van het jubileum wel dat er nog genoeg werk aan de winkel is. Zo moet het meer over genot gaan, aldus seksuologe Goedele Liekens. ,,We weten alles over soa's, maar er zijn veel jongeren die niet weten waar de clitoris zit.''

De gesprekken in de Nicolaikerk vonden ook plaats in het licht van de #metoo discussie. Hoogleraar Paul Schnabel waarschuwde dat we ons niet moeten laten kapen door die hashtag. ,,Er dreigt nu een beetje te gebeuren wat plaatsvond in de periode dat meer bekend werd over Aids. De discussie komt in het teken te staan van angst. Terwijl er veel bereikt is."

,,Zo is Nederland vooruitstrevend als het gaat om praten over seks tussen kinderen en ouders. Negentig procent van homoseksuelen in ons land durft uit te komen voor zijn geaardheid. Daarin loopt Nederland voorop", aldus de hoogleraar.