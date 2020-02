Konijnenparadijs stort in door storm: ‘Het was janken, janken en nog eens janken’

Taghi dronk rode wijn en keek tv bij inval in Dubai: 'Hij was daarna totaal in shock’

18:32 Ridouan Taghi verkeerde in ‘totale shock’ toen hij eind vorig jaar werd gearresteerd. Hij leek niet te kunnen geloven dat iemand zijn schuilplaats had ontdekt. Dat vertelt de politie van Dubai aan Nieuwsuur. Daarbij is nieuwe informatie gedeeld, inclusief een nieuwe foto van de 42-jarige Taghi, die kort na de arrestatie is gemaakt.