Komt verkoeling onze kant op? ‘Grappig dat mensen daar behoefte aan hebben’

Het is vandaag een van de meest gezochte vragen op Google: wanneer wordt het kouder? De zomer in Nederland lijkt eindeloos te duren. De eerste zes maanden van 2022 gaan dan ook de boeken in als het half jaar met de meeste zonuren (sinds de metingen). Nederland snakt naar koudere dagen. Helaas laat de échte verkoeling nog even op zich wachten.

,,Koud klinkt heel dramatisch. Maar het is wel grappig dat mensen daar behoefte aan hebben’’, vertelt Roosmarijn Knol van Weerplaza. Helaas heeft zij slecht nieuws voor iedereen die snakt naar verkoeling. Vandaag en morgen wordt het met dertig graden nog tropisch warm in Nederland. Op vrijdag liggen de temperaturen tussen de 25 en 27 graden, wat het al iets aangenamer maakt.

Ietsjes koeler

Met een noordenwind die over ons land waait, wordt het dit weekend iets koeler, al is het niet veel. ,,Die wind zorgt voor temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Na het weekend blijven die temperaturen ook wel even aanhouden.’’ Daarnaast blijft het de komende periode nog overwegend droog. ,,Al kan er op enkele plekken in Nederland een bui ontstaan als stapelwolken genoeg kans krijgen om te ontwikkelen.’’

Het is vandaag en morgen dus nog tropisch warm in Nederland. Dat doet direct de vraag rijzen: krijgen we mogelijk te maken met een (korte) landelijke hittegolf? ,,Er loopt momenteel nog een hittegolf in de Achterhoek. Het weerstation in Hupsel meet tot nu toe elke dag temperaturen van 25 graden over hoger. Met hakken over de sloot soms. Dan werden er temperaturen van 25,1 of 25,2 graden gemeten.’’

Langste hittegolf ooit?

De huidige hittegolf in Hupsel is niet de langste ooit. In 2018 werd in Hupsel en in Twente 29 dagen achter elkaar een temperatuur van 25 graden of hoger gemeten (waarvan drie dagen 30 graden of warmer moet zijn). ,,De kans dat die hittegolf wordt geëvenaard is heel klein. Tot vrijdag duurt de regionale hittegolf nog, maar daarna wordt het op sommige dagen niet warmer dan 25 graden", legt Knol uit.

Een landelijke hittegolf is niet in de maak. Daarvoor moet het vijf dagen lang 25 graden of warmer zijn, waarvan drie tropische dagen. ,,En dat zit er met deze voorspellingen niet in.’’

Herfst

Voorlopig blijft het dus nog wel even warm in augustus. Mogelijk zijn de tropische dagen van vandaag en morgen wel de laatste. De eerste twee weken van september wordt het nog warm. Temperaturen liggen dan tussen de 20 en 25 graden, legt Knol uit.



Wie de echte verkoeling zoekt, moet wachten tot halverwege volgende maand. ,,De huidige lange termijn verwachting laat zien dat het in de loop van september wisselvalliger wordt. Dan komt ook de herfst er aan en wordt het dus geleidelijk aan minder warm.’’

