Komende week veel vallende sterren te zien in Nederland

RIVM: 129 ziekenhuis­op­na­mes en 142 gemelde sterfgeval­len, waaronder tiener

14:36 Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 142, waaronder een patiënt van 18 of 19 jaar oud. Dat is het jongste slachtoffer tot nu toe. De exacte leeftijd is niet bekend. Het RIVM laat weten dat de patiënt behalve Covid-19 onderliggend lijden had.