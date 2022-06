Komende dagen tropisch warm en hoge zonkracht

Vrijdag wordt het in Brabant en Limburg met 30 tot 31 graden het warmst, in binnensteden kan het zelfs nog een paar graden warmer worden. Vanwege de hitte heeft Rijkswaterstaat voor vrijdag en zaterdag het hitteprotocol ingesteld voor wegen in het zuiden van het land. Ook festival Pinkpop in Landgraaf, dat vrijdag van start gaat, heeft vanwege de verwachte hoge temperaturen maatregelen genomen. Zo worden extra waterpunten ingezet, mensen geïnformeerd over de hitte en is de EHBO geïnstrueerd extra op bezoekers te letten.