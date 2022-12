Komen we in Nederland nog van de wolf af?

Het doodschieten van een wolf is niet mogelijk. Als je dat doet, krijg je een boete van ruim 20.000 euro. Bovendien is het helemaal niet verkeerd voor ons ecosysteem dat er een roofdier in Nederland bij is gekomen. Daarom voert de overheid een beleid dat gericht is op het beschermen van de prooidieren, zodat de wolf niet al te veel schade aanricht. Hoe dat precies zit, zie je in de video.