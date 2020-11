Koloniale neerbuigendheid van Nederland startsein voor opstand met wereldwijde gevolgen

De fascinatie voor Indonesië begon voor David van Reybrouck (49) vreemd genoeg in Congo. In de voormalige Belgische kolonie mocht hij de laatste restanten van een Vlaamse bibliotheek uit de jaren 50 bekijken. Tussen de driehonderd boeken in het schuurtje lag de roman Max Havelaar van Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker), een striemende aanklacht tegen het koloniale bestuur in Nederlands-Indië. ,,Ik las het boek in mijn kamertje met uitzicht op de Congo-rivier. Mijn gedachten gingen al snel naar de Javazee’’, zegt Van Reybrouck.