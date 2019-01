Koerden fopten Nederlandse jihadist met sexy nep IS-vrouw

Dat gebeurde nadat hij de – niet bestaande – vrouw wilde ontmoeten in Rome waarna beiden zouden doorreizen naar IS-gebied in Syrië. Dit meldt de Arabische zender Al Aan TV na een interview met een van de Koerden, die in Nederland woont. Het incident speelde zich af in 2015.

Het door de Koerden verzonnen twitterprofiel was de perfecte match voor Mohamed G., die zelf een Iraaks-Koerdische achtergrond heeft. De vrouw had genoeg van al die ongelovigen om zich heen en droomde van een leven in het IS-kalifaat. Precies wat G. ook wilde.

Sexy foto

Nadat Mohamed G. via twitter was benaderd door het nepaccount, hapte de jihadist uit Maastricht direct. Maandenlang hadden beiden contact met elkaar via Direct Message op Twitter. Eerst aarzelend, daarna uitbundiger. De Maastrichtenaar was actief op Twitter onder de naam Salahaddin al Kurdi.

Vanzelfsprekend droeg de vrouw op publieke foto’s een burqa. Maar privé was dat anders. Via het nep-account stuurden de Koerden aan Mohamed G. een foto van een wulpse vrouw zonder burqa in een weinig verhullend jurkje met tijgerpatroon. De jihadist uit Maastricht reageerde enthousiast op de foto. In een privéboodschap schreef hij: ,,Wauw, dat is zeer zeker mooi. Jouw schoonheid maakt mijn hart gelukkig.” Mohamed G. sloot z’n bericht af met een hartje.

(Lees verder onder de afbeelding)

Volledig scherm © Twitter Harald Doornbos

Kort daarop stuurde hij een foto terug van zichzelf. Onder de foto schrijft hij: ,,Sorry voor m’n gezicht, maar ik heb slechts enkele uren geslapen in de laatste 65 uur.” Daarna stelde Mohamed G. voor aan de vrouw om elkaar te ontmoeten in Rome, waarna ze gezamenlijk via Turkije konden doorreizen naar IS-gebied in Syrie. Aangekomen in Syrie zouden ze trouwen, aldus G.

Er werd een datum gekozen. G. meldde dat hij inmiddels een ticket had gekocht. Om twintig over tien ’s avonds zou hij arriveren in Rome. De vrouw zou daar dan ook zijn, zo meldden de Koerden. Mohamed G. had nog steeds geen idee dat hij werd beetgenomen.

(Lees verder onder de afbeeldingen)

Volledig scherm © Twitter Harald Doornbos

Volledig scherm © Twitter Harald Doornbos

Ondertussen lichtten de Koerden de Nederlandse autoriteiten in. Een teleurgestelde Mohamed G. werd gearresteerd voordat hij daadwerkelijk naar Syrië kon uitreizen. G. liep sowieso al enige tijd in de gaten bij inlichtingendienst AIVD.

Na twee jaar gevangenisstraf voor zijn poging tot uitreizen, van 2015 tot 2017, kwam Mohamed G. weer vrij. In 2018 werd hij opnieuw in Nederland gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie nadat zijn naam opdook in een onderzoek naar de dubbele moord op een bejaard echtpaar in Zuid-Afrika door een stel jihadisten. De Nederlander zou de Zuid-Afrikaanse verdachten kennen en na de moord hebben geprobeerd met de creditcardgegevens van de vermoorde vrouw bitcoins te kopen.

Mohamed G. zit op dit moment nog vast, de zaak tegen hem loopt nog.