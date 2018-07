Koeler weer in De Bilt maakt officieel einde aan hittegolf

POLLDe koelere lucht die Nederland is ingestroomd, vergezeld van regen- en onweersbuien, heeft een eind gemaakt aan de hittegolf die Nederland in zijn greep had. Die constatering is wel wat curieus omdat de term hittegolf louter afhangt van het weer bij het meetstation in De Bilt.

Daar kwam het kwik vandaag niet meer verder dan 24,2 graden, meldt Weeronline. In de rest van Nederland werd het nog wel 25 graden of warmer, alleen niet in De Bilt en aan de kust, zegt een woordvoerder van het weerbureau.

Het officiële einde van de hittegolf is wel een beetje apart. Van een hittegolf is namelijk alleen sprake als er in De Bilt vijf zomerse dagen op rij zijn (maxima 25 graden of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch zijn (30 graden of hoger).

De huidige reeks warme dagen begon al op 15 juli. Sinds die dag steeg de temperatuur bij het meetpunt op het hoofdkantoor van het KNMI elke dag tot 25 graden of hoger. Afgelopen donderdag meldde het KNMI dat er sprake was van een officiële hittegolf, de eerste in drie jaar tijd.