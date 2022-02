Koala's bedreigd door droogte, bomenkap en een soa: dier krijgt beschermde status

De Australische overheid trok de afgelopen drie jaar al bijna 80 miljoen euro uit om de koala's beter te beschermen. Schattingen over het resterende aantal koala’s lopen sterk uiteen, maar er zouden nog tussen de 60.000 en 500.000 koala’s in het land leven. Doordat ze doorgaans hoog in de bomen zitten en weinig bewegen zijn ze makkelijk te missen, wat betrouwbare tellingen lastig maakt. Door de dieren als bedreigd aan te merken kan de regering ze nog meer bescherming bieden.

De afgelopen jaren hebben de pluizige buideldieren veel pech gehad. Door enorme bosbranden in 2019 en 2020 kwamen er volgens een rapport van het World Wildlife Fund zo’n 60.000 om en ging een groot deel van hun leefgebied in het oosten van het land in vlammen op. Veel dieren die de vlammen hebben overleefd, kregen vervolgens te maken met oprukkende steden. Om woningbouw mogelijk te maken is er vaak sprake van illegale kap van eucalyptusbomen. Deze bomen fungeren niet alleen als ‘huis’ voor de koala's, maar de bladeren zijn ook nog eens hun belangrijkste voedselbron.

Soa

En dan is er ook nog het probleem van de voortplanting. Onder de dieren gaat de soa chlamydia rond. Bijna de helft van de populatie zou de besmettelijke ziekte onder de leden hebben, waardoor de vruchtbaarheid onder druk is komen te staan.

Met de beschermde status en het extra geld dat de overheid heeft uitgetrokken, kunnen de dieren beter in de gaten worden gehouden. Zo kunnen dierenartsen worden betaald om ze te verzorgen. Een woordvoerder van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is blij dat de buideldieren vanaf nu officieel beschermd zijn, maar benadrukt dat er nog veel moet gebeuren. ,,Sinds 2001 is de helft van de populatie in de staat Queensland verdwenen. In New South Wales is in dezelfde periode zelfs sprake van een achteruitgang van meer dan 60 procent. Als er niks zou gebeuren, sterft dit nationale symbool uit.’’

Het WNF roept de Australische regering op vooral werk te maken van natuurbehoud. ,,Het leefgebied van de koala staat gigantisch onder druk. We moeten vol inzetten op bescherming en uitbreiding, dat is niet alleen goed voor de koala, maar ook voor andere diersoorten. Australië heeft een bijzondere biodiversiteit. We kunnen het toch niet laten gebeuren dat de nationale knuffelbeer ten onder gaat? Werk aan de winkel dus.’’

