Knoops: ‘Dit is aanslag op de rechtsstaat’

Het complete kantoor van Knoops is ontdaan door het nieuws van de liquidatie. ,,We hebben er net kennis van genomen, het is heel erg dat een collega zo uit het leven wordt gerukt. Voor de hele beroepsgroep is dit een tragedie. Als het inderdaad verband houdt met zijn werk als advocaat dan is dat een aanslag op de rechtsstaat. Als advocaat ben je onderdeel van de bescherming van de rechtsstaat.”

Veiligheid

Kuijpers

Advocaat Jan-Hein Kuijpers is even ontdaan door de moord. ,,Ik ken Derk via zaken, het is een heel vrolijke opgeruimde jongen die gewoon zijn vak uitoefent. Dit hoort dan niet te gebeuren, het is schokkend. Hij staat een kroongetuige bij, maar als advocaat is hij niet de prater, hij gaat niet over de verklaringen van zijn cliënt.” Kuijpers hoopt dat de Orde van Advocaten de druk op justitie kan vergroten om veiligheid van advocaten rond zulke gevoelige zaken te verbeteren, als er inderdaad een verband is met de kroongetuige-zaak. ,,En dat laat in deze zaak sowieso te wensen over. Met ons kantoor doen we uit principe geen informanten- of kroongetuigenzaken maar wie is er nu zo gek om deze zaak op te pakken? Dit schrikt natuurlijk enorm af.”