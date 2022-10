KNMI waarschuwt voor dichte mist in westen, midden en noorden van het land

Drugshande­laar Piet Wortel opgepakt; mogelijk betrokken bij twee liquida­ties

De beruchte Surinaams-Nederlandse drugshandelaar Piet Wortel (53) is vanmorgen opgepakt in een huis in Almere. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij twee liquidaties en grootschalige handel in cocaïne.

11 oktober