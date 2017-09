KNMI schaalt op in aanloop naar eerste herfststorm: code oranje

POLLNederland kan zich schrap zetten voor de eerste herfststorm. Wees voorzichtig als je morgen met auto of fiets de weg opgaat. Vertrek ook op tijd, want er kunnen forse files ontstaan, waarschuwen Weerplaza en de Verkeersinformatie Dienst. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor delen van het land.

Het gaat flink spoken in ons land. Vooral het verkeer krijgt last van de herfststorm, waarbij windkracht 10 mogelijk is. ,,We houden rekening met zware tot zeer zware windstoten en regen. Voorzichtig rijden dus. Vooral als je harde wind van opzij krijgt, kan het gevaarlijk zijn. Ga dus op tijd weg van huis als je morgen vroeg moet werken'', zegt Diana Woei van Weerplaza.

Het KNMI heeft vanwege de harde windstoten code oranje afgegeven voor morgenochtend en -middag voor voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en in het Wadden- en IJsselmeergebied. Daar komen dan zeer zware windstoten voor van meer dan 100 kilometer per uur. In het noordelijk kustgebied zijn windstoten tot zelfs 120 kilometer per uur mogelijk. Voor de rest van Nederland geldt code geel.



De Verkeersinformatie Dienst (VID) waarschuwt voor files door gekantelde vrachtwagens. ,,Vrachtwagens kunnen door de harde wind scharen. Dan wordt de aanhanger in een hoek gedraaid en kan de vrachtwagen geen kant meer op'', zegt woordvoerder Patrick Potgraven. ,,Dit komt vooral voor wanneer vrachtwagens zonder lading rijden. Je kunt scharen voorkomen door de huif van de aanhanger te halen, dan wordt minder wind gevangen.''

Volledig scherm De snelheid van de windstoten verschilt per plaats. © Weerplaza

Aangepaste dienstregeling

Door de harde wind kunnen takken afbreken. Woei: ,,Parkeer je auto dus niet onder een boom.'' Mogelijk zullen meer mensen hun auto laten staan en met de trein naar werk of school gaan. De NS houdt de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Op het traject Den Helder - Zaandam zullen de hele dag minder treinen rijden. ,,In plaats van vier worden twee treinen per uur ingezet'', laat NS-voorlichter Gerjan Vasse weten. ProRail heeft ploegen paraat om zo snel mogelijk takken of omgewaaide bomen van het spoor te verwijden.

Rijkswaterstaat adviseert mensen die morgen de weg opgaan de weerberichten en verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Tijdens de februaristorm eerder dit jaar veroorzaakten onbeladen vrachtwagens die waren omgewaaid veel hinder.

Vluchten geannuleerd

KLM heeft inmiddels zestig vluchten geschrapt vanwege de verwachte storm. Het gaat om vluchten binnen Europa. De luchtmaatschappij doet dit uit voorzorg om zo de druk op de start- en landingsbanen te verminderen en vertragingen bij andere vluchten te voorkomen. De intercontinentale vluchten gaan wel door. Voor de passagiers van wie de vluchten zijn gecanceld, heeft KLM een omboekregeling.



Ook Schiphol waarschuwt voor annuleringen en vertragingen. De luchthaven vraagt reizigers hun vluchtgegevens te controleren of contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij voor actuele informatie.

Het onstuimige weer zorgt naar verwachting van het KNMI niet voor hogere waterstanden aan de kust en op de meren. Aan de kust is het deze week doodtij, waardoor de waterstanden op zee al lager zijn. Het kan wel zijn dat door de weersomstandigheden sluizen en bruggen tijdelijk gestremd zijn voor de scheepvaart.

