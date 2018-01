KNMI geeft code geel: winterse buien zorgen voor gladheid

Advocaten Poch: Ministers als getuige oproepen bij weigering schikking staat

0:40 De advocaten van oud-piloot Julio Poch (65) hebben de Nederlandse staat al in 2013 aansprakelijk gesteld voor de gang van zaken rond zijn arrestatie. Dat verklaarden Geert-Jan en Carry Knoops vanavond bij Jinek. Ze gaan ministers als getuigen oproepen als de staat de zaak niet in der minne wil schikken. Poch zelf blikte terug op zijn eerste maand in vrijheid met zijn familie.