Klusjesman Ruinerwolds gezin moet 3 jaar de cel in: ‘B. was de onmisbare schakel’

Het staat voor de rechters vast dat B. een essentiële rol had bij de vrijheidsberoving van de zes jongste kinderen. Hij was de onmisbare schakel voor het gezin en vader Gerrit Jan van D. Hij huurde de boerderij in Ruinerwold, knapte het perceel op, zorgde dat het gezin financieel niets te kort kwam en haalde de boodschappen. Er was volgens de rechters sprake van een nauwe samenwerking met vader Van D. Vader zag zichzelf als de messias en B. was een discipel. Hij heeft de wil van zijn kinderen volstrekt ongeschikt gemaakt aan die van hem en een situatie gecreëerd waarin de kinderen niet in vrijheid konden vertrekken. B. is hieraan medeplichtig, aldus de rechtbank. De mishandeling van de kinderen rekent de rechters B. niet aan. Dat gebeurde terwijl B. er niet was.