Klusjesman doet zijn werk, maar dan komt de rekening: ‘2660 euro: dat gaat helemaal nergens over’

De uitspraak is een opmerkelijke stap in de discussie over slotenmakers, ongediertebestrijders en rioolontstoppers die soms torenhoge rekeningen presenteren voor simpel of slecht uitgevoerde klusjes. Vaak zijn het eenmanszaken die in de zoekresultaten van Google bovenaan de lijst verschijnen. ,,Ik ben blij met deze uitspraak,‘’ zegt woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond, die er regelmatig klachten over krijgt. ,,Want 2660 euro: dat gaat helemaal nergens over.”