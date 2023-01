KLM treft maatregelen op vluchten vanuit China na zorgen crew

Via vakbonden werden begin deze week de zorgen van KLM-personeel bekend. De maatschappij vliegt nu drie keer per week naar China en dat wordt eind deze maand zes keer per week. Op vluchten vanuit China waren passagiers en crew tijdens de vlucht al verplicht een mondkapje te dragen.

Gratis coronatest

Reizigers uit China krijgen vanaf vandaag een gratis coronazelftest als ze aankomen op Schiphol. Medewerkers van de GGD delen de zelftesten na aankomst bij de gate uit aan passagiers. Deze zijn voorzien van informatie over het gebruik ervan in het Mandarijn of Kantonees. Volgens de woordvoerster zijn Chinezen niet gewend om zelf te testen. ,,In China word je getest.’’ Daarom mogen de reizigers de zelftest meenemen om hem ‘in alle rust’ op hun vakantie- of thuisadres te doen. Wie positief test, krijgt het dringende advies in isolatie te gaan. De GGD kan niet controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt.