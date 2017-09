KLM-toestel op Sint-Maarten voor hulp

Jesse is nog geen week 18 jaar en nu al buschauffeur

18:52 Jesse Mulder werd afgelopen maandag 18 jaar en dinsdag had hij al zijn rijbewijs voor een bus. Geen klein busje maar een echte touringcar. Daarmee is hij de jongste buschauffeur van Nederland. En een droom van Jesse kwam uit. "De passie is ontstaan door mijn vader, hij is ook buschauffeur." Uitgaan vindt hij niks, Jesse gaat liever een dag met zijn vader mee op pad met de bus. Sinds deze week kan hij dus zelfstandig rijden en heeft Jesse al helemaal geen tijd meer voor de kroeg. Zaterdag was het derde ritje voor Jesse, in de Beekse Bergen en het AD mocht met hem mee.