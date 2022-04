KLM schrapt vluchten na oproep drukte te voorkomen op Schiphol

Luchthaven Schiphol heeft aan alle luchtvaartmaatschappijen gevraagd komend weekend maatregelen te nemen om drukte zoals vorig weekend tegen te gaan. Dat zegt luchtvaartmaatschappij KLM in een bericht aan zijn personeel. De vliegmaatschappij laat weten te verwachten vrijdag vluchten te moeten schrappen. Hoeveel vluchten het zijn, is nog niet bekend.

‘KLM gaat op korte termijn met Schiphol om de tafel om te bespreken welke meer structurele oplossingen zij voor ogen hebben’, staat in de interne memo. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat het belangrijk blijft dat passagiers op tijd naar de luchthaven komen.

Vorig weekend kampte Schiphol met grote drukte door een wilde staking bij personeel. Daardoor waren vluchten vertraagd of werden geannuleerd, en kon bagage van passagiers niet mee of moest worden nagestuurd naar bestemmingen. Afgelopen week had de luchthaven nog last van de nasleep van de staking, zegt ook KLM. Volgens KLM komt de drukte van de afgelopen dagen door tekorten aan personeel bij de beveiliging, waardoor lange rijen ontstonden.

Schiphol bevestigt in gesprek te zijn met luchtvaartmaatschappijen over een oplossing om ‘de druk op het hele systeem te verlichten’. Het is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk hoeveel minder passagiers er komend weekend naar de luchthaven moeten komen om alles beheersbaar te houden.

De zegsman zegt dat personeelsgebrek de hoofdoorzaak is van de problemen op Schiphol. ,,We hebben keihard geworven, maar de arbeidsmarkt is erg krap”, legt hij uit. ,,Over de gehele linie zijn er personeelstekorten, van de parkeerwachten tot aan de security.” De allereerste aandacht gaat nu uit naar een oplossing voor de drukte in het komende weekend. Over de periode daarna kon Schiphol nog niets kwijt.

Gisteren beperkte het vliegveld zich tot de terminals vanwege de grote toeloop van reizigers. Dat zou helpen om de passagiersstromen in goede banen te leiden te midden van alle drukte. Schiphol stelt dat de vakantietijd voor meer drukte zorgt. Daarnaast hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen, maar ook andere diensten zoals beveiligers, last van personeelstekorten door onder meer ziekte.

Wilde staking kost miljoenen

De kosten van de staking van afgelopen weekend lopen in de miljoenen. KLM is, ondanks dat het om een niet vooraf aangekondigde staking gaat, niet van plan de schade op de veroorzakers te verhalen.

Een snelle rekensom leert dat elke vlucht die niet doorging, KLM tot wel 100.000 euro kost. De maatschappij is bij een vertraging van minstens drie uur en bij annuleringen bijvoorbeeld verplicht om vergoedingen aan gedupeerde passagiers over te maken. Dat kan oplopen tot 600 euro per passagier, afhankelijk van de bestemming. Daarnaast is KLM verantwoordelijk voor het alsnog uitvoeren van vluchten of het omboeken van passagiers op een andere vlucht, maar ook andere kosten.

