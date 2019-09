KLM schrapt morgen opnieuw vluchten door stakingen

Gratiever­zoek schutter ‘t Koetsier­tje en nieuwe Porsche in de Ochtend Show to go

21:16 Verslaggever Victor Schildkamp, autojournalist Werner Budding en documentairemaker David Stam zijn woensdag 4 september te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en Anne-Marie Fokkens en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.