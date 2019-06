KLM mijdt deel luchtruim Iran na neergeschoten Amerikaanse drone

,,Veiligheid heeft voor KLM de hoogste prioriteit. We volgen alle ontwikkelingen die mogelijk betrekking hebben op de veiligheid van het luchtruim 24/7 op de voet en richten de operatie zo in dat de veiligheid van de vluchten is gewaarborgd. Het incident met de drone is aanleiding om vooralsnog niet meer over het gebied te vliegen”, stelt KLM-woordvoerder Koen van Zijl. Hij benadrukt dat de KLM-vluchten alleen de Straat van Hormuz mijden. ,,Dat is een enorm gebied, maar we blijven wel over een stukje Iran vliegen.” In eerste instantie meldde de KLM dat heel Iran uit de vliegroutes zou worden geschrapt. Vanmorgen werd dat bijgesteld.

Om welke vluchten het gaat, is nog niet bekendgemaakt. Van Zijl stelt met een slag om de arm dat het hoe dan ook zal gaan om KLM-vluchten richting Sri Lanka, India en Singapore. ,,In die routes zit een deel Iran.” Het hangt van de bestemming en alternatieve routes af of al dan niet sprake zal zijn van vertragingen. ,,Ze zullen mogelijk iets langer duren. Passagiers worden vooraf geïnformeerd over een mogelijk langere reistijd.”

Ook de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways heeft inmiddels laten weten niet meer over de Straat van Hormuz en de Golf van Oman te vliegen. Dat betekent, net als de KLM doet, een kleine aanpassing voor vluchten tussen Australië en Londen. American Airlines en Delta Air Lines hadden al laten weten niet meer over Iran te vliegen, naar aanleiding van het verbod van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (Federal Aviation Administration).

De FAA heeft gisteren een verbod uitgevaardigd voor de burgerluchtvaart om nog langer gebruik te maken van het door Teheran gecontroleerde luchtruim boven de Straat van Hormuz en de Golf van Oman.

De KLM mijdt voorlopig de Straat van Hormuz

De Amerikaanse president Donald Trump ging gisteren akkoord met een aanval op bepaalde Iraanse doelen, maar heeft de militaire actie uiteindelijk weer ingetrokken. De aanval was bedoeld als vergelding voor het door Iran neerhalen van een Amerikaanse drone eerder deze week. Het was, schrijft The New York Times, de bedoeling van de VS om bepaalde doelen als lanceerinstallaties en radarposten in Iran te bestoken.

Gevechtsvliegtuigen waren al onderweg, terwijl schepen van de Amerikaanse marine al in aanvalspositie lagen, toen de aanvalsopdracht door het Witte Huis weer werd ingetrokken. Het is niet bekend of de aanvallen op Iran op een later moment alsnog zullen worden uitgevoerd.

Veroordeling

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het neerschieten van de Amerikaanse drone door Iran scherp veroordeeld. ,,Iran heeft een grote fout gemaakt”, twitterde hij. Na zijn scherpe tweet, verzachtte Trump zijn kritiek. Hij dacht toch dat het neerschieten van de drone niet bewust is gebeurd. ,,Dat vind ik moeilijk te geloven.’’ En: ,,Ik denk dat Iran een fout heeft gemaakt, dat een generaal of iemand anders de mist inging en de drone heeft neergehaald.’’

Volgens Washington vloog de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde claimde de Amerikaanse ‘spion-drone’ te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan, boven het eigen grondgebied. ,,En onze grenzen zijn een rode lijn’’, aldus een woordvoerder van het Iraanse leger. ,,Elke vijand die die grenzen passeert, vernietigen we.’’

Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, liegt Amerika over de positie waar de drone is neergeschoten. ,,We zoeken geen oorlog, maar we verdedigen ons luchtruim, land en onze wateren.’’

De Straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. De doorgang verbindt de olierijke Golfregio met de open zee. Een groot deel van de olie in de wereld wordt via deze route per schip vervoerd. Vorige week nog deden de aanvallen op twee olietankers in de regio de spanningen tussen Washington en Teheran aanzienlijk toenemen.

De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten is al sinds vorig jaar sterk toegenomen, toen president Donald Trump een nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en grote mogendheden opzegde en sancties oplegde aan het land.