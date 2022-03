KLM erkent dat voorbije decennia medewerkers zijn blootgesteld aan te veel chroom-6

Een klein deel van de onderhoudsmedewerkers van KLM is in het verleden mogelijk blootgesteld geweest aan meer chroom-6 dan wettelijk was toegestaan. Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten na onafhankelijk onderzoek. Verder onderzoek moet duidelijk maken om hoeveel medewerkers het gaat. Daarbij praat KLM met de vakbonden over een collectieve compensatieregeling.

Uit het onderzoek blijkt dat op verschillende momenten in de afgelopen vijftig jaar niet kan worden uitgesloten dat werknemers te veel in contact zijn geweest met het metaal. Dat zat in onder meer verf en primer die door vliegtuigfabrikanten werd voorgeschreven en kwam vrij als er bijvoorbeeld geschuurd of gelast werd. Mensen die te veel in contact zijn gekomen met chroom-6 kunnen onder andere longkanker, neuskanker, neusbijholtekanker of chronische longziekten krijgen.

Uit het verdere onderzoek moet nu blijken of de KLM-medewerkers ook daadwerkelijk met te veel chroom-6 in aanraking zijn geweest. Als er bijvoorbeeld consequent veiligheidsmaatregelen werden genomen, kan dat betekenen dat de daadwerkelijke blootstelling lager was. Voor werknemers en oud-werknemers komen er bovendien informatiesessies.

KLM benadrukt dat bij de onderhoudswerkzaamheden inmiddels als jaren aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT), een vakbond bij KLM, laat weten dat er nog geen overeenstemming is over de wijze waarop medewerkers die aan chroom-6 zijn blootgesteld gecompenseerd moeten worden. Vakbondsbestuurder Dirk Jan van den Heuvel noemt het een ingewikkelde kwestie, onder meer doordat er over zo’n lange periode chroom-6 is vrijgekomen. Over details van de onderhandelingen wil hij niet via de media naar buiten treden.