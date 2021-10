Klimaatwappies? Soms, héél soms, kun je niet wappie genoeg zijn

Emotionele gebeurte­nis: stoffelij­ke overschot­ten 201 paters krijgen nieuwe laatste rustplaats

6:37 De stoffelijke overschotten van 201 paters in het Noord-Brabantse Asten worden binnenkort opgegraven en verplaatst naar het nabijgelegen parochiekerkhof in de Kerkstraat. Nu is hun voorlopig laatste rustplaats nog bij het oude klooster in de Wilhelminastraat.