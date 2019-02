Klimaatsceptici: ‘Gewoon les is beter voor stakende scholieren’

Is het een goed idee dat duizenden scholieren vandaag geen lessen aardrijkskunde en maatschappijwetenschap volgen, maar met een protestbord op het Malieveld gaan staan? Ze staan er omdat ze vinden dat ‘het klimaatakkoord dat de politiek nu aan het opstellen is beter, efficiënter en waterdichter moet’, stellen ze via hun organisatie Youth for Climate. ,,Het gaat om jouw toekomst”, zeggen ze hun medescholieren.

De Algemene Vereniging van Schoolleiders vindt de staking prima. Een woordvoerder zei het zo: ,,Deze demonstratie laat zien dat onze jongeren doen waartoe wij ze opleiden: tot kritische burgers. Het is goed dat ze hun stem laten horen op deze democratische en geweldloze wijze. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier tegen is.”

Quote Lachwek­kend. Onze scholieren zijn juist volleding geïndoctrineerd. Marcel Crok, klimaatjournalist

Toch wel. ,,Die uitspraak is volkomen lachwekkend. Onze scholieren zijn juist volledig geïndoctrineerd”, zegt Marcel Crok, scheikundige, klimaatjournalist en auteur van het boek ‘De Staat van het klimaat’. ,,Ik wil op het Dalton College in Den Haag (de school waar het idee voor de staking ontstond, red) best een uurtje komen vertellen over de andere kant van het verhaal, want die horen scholieren volgens mij nauwelijks.”

Wat Crok dan zou vertellen? Een verhaal dat hij al jaren verkondigt. Dat het klimaatprobleem zwaar wordt overtrokken. ,,Opwarming zou een probleem kunnen worden, maar het ís nu nog geen probleem.” Ook zou hij zeggen dat als Nederland aan haar klimaatdoelen voldoet dat leidt tot een terugdringing van de stijging van de temperatuur met 0,0003 graden. ,,En ik zou vragen wat die scholieren daar voor willen laten. Zijn ze bereid minder hun mobiele telefoon te gebruiken, minder te vliegen, op een terras zonder terrasverwarmers te zitten?”

De journalist, die in 2012 van het ministerie van Milieu de opdracht kreeg een ‘review’ te schrijven over een groot klimaatrapport van de VN, maakt zich zorgen dat er een generatie opgroeit die op school maar één kant van het verhaal krijgt te horen: die van de angst voor de opwarming van het klimaat. ,,Ik denk dat de leerlingen donderdag beter op school kunnen blijven. Kunnen ze eerst naar die klimaatfilm van Al Gore ( An Incovenient Truth) kijken en daarna naar The Great Global Warming Swindle, een documentaire die laat zien op welke punten de film van Al Gore niet klopt.”

‘We hebben nieuwe ideeën nodig’

Ook Simon Rozendaal, columnist en journalist die al sinds 1977 over het klimaat schrijft, vindt dat de scholieren donderdag beter op school kunnen blijven. ,,Ik ontken de opwarming van de aarde niet en ik ontken de rol van de mens daarin niet. Het probleem is dat we er nu nog niet zoveel aan kunnen doen, zon- en windenergie zet te weinig zoden aan de dijk. We hebben nieuwe ideeën en technologieën nodig, bedacht door jonge mensen. Die kennis doen ze op op school.”

De scholieren moeten sowieso oppassen dat ze niet ‘voor een karretje worden gespannen’, vindt Rozendaal. ,,Greta Thunberg, de Zweedse scholiere die aan de basis staat van alle demonstraties, is daarna voor de VN naar een grote klimaattop gehaald om daar te spreken. Omdat de boodschap eerder door de media wordt opgepikt als ze vertelt wordt door een jongere.”

In België, waar al wekenlang duizenden scholieren op donderdag de straat opgaan, leidde de stakingen gisteren tot een politiek relletje. De Vlaamse minister Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw) wijdt de stakingen aan een complot. ,,Ze zijn voor een deel in scene gezet”, zei ze in een toespraak. Volgens Schauvliege gaat het om ‘wraakacties van natuurorganisaties’. Ze beriep zich daarbij op informatie van de Belgische inlichtingendienst. Die dienst stelde echter helemaal geen contact te hebben gehad met de minister en ook niet een dergelijke analyse te hebben gemaakt. Schauvliege bood daarna haar excuses aan: ,, Ik heb duidelijk een fout gemaakt”, excuseerde ze zich. ,,Maar ik heb niet het gevoel dat ik gelogen heb.”