Klimaatactivisten na zes uur vrijwillig vertrokken bij Tata Steel

Kort daarvoor had een woordvoerder van Greenpeace al laten weten dat de actie op het terrein zou worden beëindigd. ,,We zijn blij dat we van ons recht op protest gebruik hebben kunnen maken in het hart van de grote vervuiler. Sluit de meest ziekmakende onderdelen. Door de hoofdingang vertrekken we met opgeheven hoofd. Als de overheid of Tata Steel niet ingrijpen komen we terug.”

Honderden actievoerders braken zaterdagmorgen onder luid gejuich de hekken van het bedrijf open. Ze hadden spandoeken opgehangen aan hekken op het terrein en riepen teksten als: ‘We made it! We can celebrate now!’ Op de weg en in de berm parallel aan het terrein betuigden mensen solidariteit. Ze juichten, klapten en schreeuwden dingen als: ‘You are not alone!’

Op het terrein was geen politie. Agenten te paard stonden op de openbare weg. Op deze manier demonstreren had de burgemeester verboden. Er was een noodverordening afgekondigd voor het terrein van Tata Steel.

Actievoerders zijn, ondanks een noodverordening, door de hekken gebroken bij Tata Steel.

Tata Steel zegt hetzelfde einddoel na te streven als de actiegroepen. Het bedrijf kondigde vorig jaar aan om de vergroeningsplannen te versnellen voor de fabriek in IJmuiden. In 2030 wil het bedrijf een installatie hebben die werkt op waterstof. Tegen die tijd moet de CO2-uitstoot ook met 5 megaton verminderd zijn. Vanaf 2045 wil Tata steel klimaatneutraal zijn. “We stoppen niet voordat we onze doelen hebben bereikt”, stelde directeur Hans van den Berg al eerder. “Wij willen de leefomgeving verbeteren, met concrete maatregelen en tastbare resultaten. Dat is geen loze kreet, want die omwonenden, dat zijn we ook zelf.”

