Klimaatactivisten blokkeren privéjets op Schiphol, al meer dan honderd arrestaties

Andere sprekers stelden de misleidende reclames van luchtvaartmaatschappijen en touroperators over duurzaam vliegen aan de kaak. In elektrisch vliegen in de toekomst geloven ze niet. ,,Be a hero en vlieg helemaal niet”, aldus een spreekster. Ze zei dat wereldwijd jaarlijks 13 miljoen mensen sterven als gevolg van de fossiele industrie. ,,Het gevaar ligt hier letterlijk om de hoek met kinderen die astma hebben door vervuilde lucht.”



Eerder deed onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van Greenpeace, onderzoek naar de privéjets vanaf Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. In de eerste negen maanden van dit jaar waren meer privévluchten opgestegen dan in heel 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor de coronapandemie. Volgens vluchtdata was ruim een derde van deze vluchten korter dan 500 kilometer. Bijna 11 procent was zelfs korter dan 250 kilometer.



De uitstoot per passagier is bij een privévlucht volgens de onderzoekers vijf tot zes keer zo hoog dan bij een lijnvlucht. Een vlucht van Schiphol naar Londen leidt tot zo’n 40 kilo CO2-uitstoot per passagier bij een normaal toestel. Met een privévliegtuig ligt dat tussen de 203 en 302 kilo.