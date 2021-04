Kleuter treft gedumpte dode hondjes aan in bos bij Diessen: ‘Absurd en asociaal’

Hendrikx is voormalig wethouder in Hilvarenbeek en heeft bijzondere interesse in dierenwelzijn. Meteen legde ze een link bij het aantreffen van de hondjes. ,,Er zit natuurlijk een omstreden puppyhandelaar hier in Diessen. Ik schrijf er soms over en afgelopen weekend was hier nog uitgebreid aandacht voor in het tv-programma Kassa. Eén achtergelaten hond zou nog kunnen, maar bij twee dezelfde soort hondjes is de kans op toeval wel minder. Het zal wel door foute fokkers komen.”