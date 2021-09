Kleinzoon (12) wil vaccin om doodzieke oma te bezoeken, wint van vader in rechtbank

rechtszaakEen onenigheid over het coronavaccin tussen een 12-jarige jongen uit Groningen en zijn vader is uitgelopen op een juridisch conflict. De middelbare scholier wil zich graag laten vaccineren tegen het virus zodat hij veilig zijn oma kan bezoeken, die vanwege uitgezaaide longkanker op sterven ligt. Zijn vader wil daar niets van weten, omdat hij vreest voor de bijwerkingen van de prik op de lange termijn. De jongen liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter om zijn gelijk te halen.

Jongeren onder de 16 jaar moeten samen met hun ouders een beslissing over dit soort medische zaken nemen, maar bij onenigheid gaat de wens van de jongere zelf voor. Zoals de Rijksoverheid het verwoordt: ,,Kom je er echt niet uit samen? Dan mag je uiteindelijk zelf beslissen of je je laat vaccineren.”

Gescheiden ouders

De 12-jarige jongen, die in de eerste klas van de middelbare school zit, is een groot voorstander van het vaccin en vroeg onlangs aan zijn ouders of hij een prik mocht halen. Zijn ouders zijn gescheiden en staan niet op goede voet met elkaar. Volgens de rechtbank kunnen zij niet goed met elkaar communiceren als het gaat om zaken die in het belang van de jongen en zijn jongere broer moeten worden geregeld. Deze verstoorde verhouding valt de jongens zwaar, constateert de rechter.

De moeder van de 12-jarige vindt het geen probleem als haar zoon zich laat vaccineren. De vader denkt hier anders over en eist van zijn zoon en ex-partner dat het niet tot een vaccinatie komt.

Omdat de jongen het moeilijk vindt om erover te praten met zijn vader, vroeg hij zelf de rechter om een uitspraak. Die merkt op dat de jongen ‘zich niet gehoord lijkt te voelen’.

Levensbedreigend

De 12-jarige jongen vertelde de rechter dat hij geen enkel risico op besmetting wil lopen en hij bovendien de kans dat hij anderen besmet ook voor zoveel mogelijk wil beperken. Maar bovenal gaat de tiener gebukt onder de ziekte van zijn oma. Die is als gevolg van uitgezaaide longkanker in de laatste fase van haar leven aangekomen. Haar kleinzoon wil in de tijd die haar nog gegeven is, contact met haar kunnen hebben. Dat is voor de jongen alleen niet mogelijk, omdat hij niet gevaccineerd is. Hij is bang dat hij mogelijk zijn oma zal besmetten. Dit zal voor haar direct levensbedreigend zijn, verwacht hij.

De vader weigert desondanks toestemming te geven. Hij meent dat zijn oudste zoon zelf niet een zodanig risico loopt op een ziekte met blijvende gevolgen. Daarnaast bevindt het vaccin zich volgens hem nog in een ‘testfase’, waarvan ‘op geen enkele wijze kan worden voorspeld of dat vaccin op korte termijn niet een ernstige hartzieke veroorzaakt en op de lange termijn geen grote risico’s meebrengt’.

Begrip

De rechter stelt voorop dat kinderen wel degelijk corona kunnen krijgen en dat zij er weliswaar gemiddeld minder erg en minder vaak ziek van worden dan volwassenen, maar dat ook kinderen net zo goed ernstig ziek kunnen worden en ook langdurig de gevolgen van die ziekte kunnen ervaren, zogenaamd long covid. Verder is het risico op het besmetten van anderen ‘significant kleiner’ bij gevaccineerden dan bij ongevaccineerden.

Het is volgens de rechter ‘begrijpelijk’ dat de vader zich zorgen maakt over risico’s van vaccinatie. ‘Er is inderdaad een klein risico op ernstige bijwerkingen, zoals de door de vader bedoelde ontsteking van het hartzakje of de harstspier’. Die komt bij 1 op de 15.000 gevaccineerde jongens van 12 tot 18 jaar voor. Dit is volgens de rechter een ernstige bijwerking ‘die gelukkig goed kan worden herkend en die ook in nagenoeg alle gevallen tot een volledig herstel kan leiden’.

Quote Er zijn op dit moment, op grond van de huidige wetenschap­pe­lij­ke inzichten, geen denkbare risico’s op de lange termijn die overeenko­men met de door de vader ervaren zorgen

Uitspraak

Het zijn allemaal risico’s die de Gezondheidsraad in haar afweging heeft meegenomen voorafgaand aan het geven van het advies om kinderen van 12 tot 18 jaar de mogelijkheid te bieden om voor vaccinatie te kiezen, valt te lezen in het vonnis. ‘De door de vader ervaren risico’s op de lange termijn missen iedere feitelijke grondslag’, oordeelt de rechter. ‘Er zijn op dit moment, op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten, geen denkbare risico’s op de lange termijn die overeenkomen met de door de vader ervaren zorgen.

Aan de uitspraak mag vanwege het zwaarwegende belang van de jongen direct gevolg worden gegeven. Een eventueel hoger beroep van de vader kan de vaccinatie dus niet meer verhinderen.

Bijwerkingen kinderen

Volgens de deskundigen verkleint het vaccin de kans dat tieners het coronavirus oplopen. Zo’n besmetting verloopt bij de meeste kinderen weliswaar mild, maar er zijn wel degelijk risico’s, aldus de raad. Bovendien voorkomt het vaccin dat jongeren het virus overdragen aan volwassenen.

De bijwerkingen van het coronavaccin zijn door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA onderzocht in een onderzoek onder 3732 kinderen van 12 tot 17 jaar. De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen zijn net als bij ouderen pijn en zwelling op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, vergrote lymfeklieren, koude rillingen, misselijkheid, overgeven en koorts. ,,Deze effecten zijn gewoonlijk licht of matig en verbeteren binnen enkele dagen na de vaccinatie”, aldus EMA.

De voordelen wegen volgens het bureau ook op bij kinderen op tegen de risico’s, ‘vooral bij kinderen met aandoeningen die het risico op zware ziekte door corona verhogen’.

Meer dan de helft

Van alle Nederlandse jongeren die tussen 2004 en 2009 zijn geboren en die in aanmerking komen voor vaccinatie, heeft meer dan de helft minstens één prik gehad. Kinderen van 12 jaar en ouder met een kwetsbare gezondheid of mensen met een kwetsbare gezondheid in hun omgeving, kwamen al in aanmerking voor een vaccin.

Coronaminister Hugo de Jonge sprak eerder de hoop uit dat jongeren zich zouden kunnen laten vaccineren, vooral ook omdat het voor de rest van de samenleving meer bescherming biedt.

Pfizer en BioNTech: coronavaccin werkt ook bij 5- tot 11-jarigen Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech kan ook aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar worden toegediend, zeggen de twee bedrijven na klinisch onderzoek. Het vaccin is niet schadelijk voor hun gezondheid en de proefpersonen maakten antilichamen aan, wat betekent dat het vaccin hun afweersysteem traint voor een echte besmetting. Pfizer en BioNTech maakten de resultaten van de proeven maandag bekend. Bijna 2300 kinderen kregen twee doses van elk 10 microgram van het vaccin. Dat is minder dan bij mensen van 12 jaar en ouder. Zij krijgen 30 microgram per prik. Ondanks de lagere dosis maakten de kinderen van 11 jaar en jonger evenveel antistoffen aan als 16- tot 25-jarigen. Bovendien waren de bijwerkingen mild. ,,Deze onderzoeksresultaten vormen een sterke onderbouwing voor de aanvraag om ons vaccin goed te keuren voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud”, laat Pfizer-topman Albert Bourla in een verklaring weten. Het bedrijf wil de aanvraag dan ook zo snel mogelijk voorleggen aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de toezichthouder voor de Europese markt, en aan de Amerikaanse toezichthouder FDA. Pfizer en BioNTech doen ook al onderzoek naar het effect van het vaccin bij kinderen van 6 maanden tot 5 jaar. Die groep krijgt 3 microgram vaccin per prik, dus een tiende van de dosis die 12-plussers krijgen.

